وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوزراء أفادوا بمقتل أكثر من ألف عنصر من حزب الله منذ وقف إطلاق النار الحالي. مشيرين إلى إطلاق نحو ألفي صاروخ، معظمها موجه نحو قوات الجيش الإسرائيلي لا نحو المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافوا: "غالبا ما يثير هذا الأمر حالة تأهب في المستوطنات، لكن لا توجد أي آثار ملموسة".

كما ذكروا أنه تم إجلاء 1.2 مليون من سكان جنوب لبنان من منازلهم، وأن إسرائيل تسيطر على نحو خمس الأراضي اللبنانية. وقال الوزراء: "لا يكاد الجيش يواجه العدو. لا توجد مواجهات مباشرة. هذه سمات عميقة لحرب العصابات".

وذكرت الصحيفة أن الإحاطات تضمنت أيضا تفاصيل عن الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية للإرهابيين في جنوب لبنان، بما في ذلك قرى قريبة من الحدود الإسرائيلية لم تعد موجودة.

وتابعت أن مسؤولين أمنيين أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي ينشئ حاليا خطا جديدا من المواقع العسكرية في جنوب لبنان، على غرار النموذج المتبع في غزة، مع ضمان خلو المناطق الواقعة بين هذه المواقع والأراضي الإسرائيلية من أي وجود عسكري.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "350 إرهابيا قُتلوا في لبنان خلال الأسبوع الماضي فقط".

وأضاف: "استولت قواتنا على مرتفعات بوفورت، حيث عثرت على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض. ونحن بصدد إتمام عملية القضاء على القرى الإرهابية المتاخمة لحدودنا. نوجه لهم ضربات قوية، ونعلم أن حزب الله يفرّ. لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا أو مجتمعاتنا، وسنتصرف وفقًا لذلك".

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن أحد أسباب الاستيلاء على مرتفعات بوفورت هو أن "حزب الله قد بنى مخبأ تحت الأرض ضخما هناك على مدى عقود بدعم إيراني. ويعتبر الموقع رصيدا استراتيجيا لحزب الله ومركز ثقل رئيسي للتنظيم في جنوب لبنان".