وقال ترامب لبرنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي"، "أود أن أرى لبنان يتمتع بحياة أفضل. أود أن أرى هجوما أكثر دقة على حزب الله"، معربا عن اعتقاده بضرورة أن يكون هذا الهجوم "جراحيا بشكل أكبر".

واندلعت الحرب الأخيرة في الثاني من مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وردت الدولة العبرية بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري، بينما ينفذ الحزب عمليات على جانبي الحدود.

ودخل وقف لإطلاق النار أعلنته الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في 17 أبريل، لكنه لم يغير في أرض الواقع. ويتبادل الحزب وإسرائيل الاتهام بخرقه بشكل يومي.

وعقد موفدون من إسرائيل ولبنان الأربعاء في واشنطن جولة رابعة من المحادثات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، اتفقوا خلالها على تطبيق وقف شامل لإطلاق النار مشروط بـ"وقف تام لنيران" حزب الله وانسحابه من منطقة جنوب نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا عن الحدود.

وتقضي الهدنة المشروطة أن ينتشر الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية" في الجنوب يتولى السيطرة "الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية".

ورفض حزب الله الاتفاق بالصيغة المعلنة، متمسكا بـ"وقف شامل" لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. بدورها، أكدت إسرائيل أنها ستواصل عملياتها العسكرية، وتوعدت باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا هاجم حزب الله مناطقها الشمالية.

وشنت إسرائيل الأحد غارة على الضاحية الجنوبية، قالت إنها جاءت ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات على أراضيها.



