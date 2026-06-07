وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي ينفذ الغارات "بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس"، مستهدفا ما وصفها بمقرات تابعة لتنظيمات إرهابية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وقال المكتب في بيان إن "الجيش الإسرائيلي يهاجم حاليا أهدافا تابعة لتنظيمات إرهابية في الضاحية في بيروت"، مشيرا إلى أن العملية تأتي ردا على الهجمات التي استهدفت إسرائيل.

وذكر مراسلنا إن الهدف في الضاحية كان مقرا لحزب الله وليس شخصية بعينها، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم "هدفا ثمينا" بتوجيه من الاستخبارات الإسرائيلية.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش استهدف مراكز قيادة "الإرهابيين" في الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحا أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن العملية استهدفت مبنيين سكنيين.

وأفاد مراسلونا بأن الغارة استهدفت محيط منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما قالت مراسلتنا إن الاستهداف نُفذ عبر 3 صواريخ أصابت شققا في مبنى بمنطقة تحويطة الغدير بمحيط الضاحية.

ووفقا لتقارير من لبنان، تعرضت شقة سكنية للاستهداف.

وتأتي الغارات بعد نحو ثلاثة أيام من إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، كما تأتي عقب إطلاق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه مستوطنات إسرائيلية على خط المواجهة خلال الأيام الماضية.

وفي السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن القيادة الشمالية أبلغت المجالس المحلية بأنه لا تغيير في تقييم الوضع الأمني حتى الآن، مؤكدة استمرار خطة إخلاء الطلاب من المدارس وفق الترتيبات القائمة، وعدم تعديل التعليمات الموجهة للسكان، مع الإشارة إلى أنه سيتم إصدار إعلان رسمي في حال حدوث أي تغيير.