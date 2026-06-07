وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن ⁠مشتبها ‌به في ⁠إطلاق النار جرى "تحييده"، بينما ألقي القبض على آخر، من ⁠دون ​تقديم ⁠المزيد ​من التفاصيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الهجوم بدأ عند مدخل مستوطنة "كوكب يائير"، قبل أن يمتد إلى مداخل بلدتي تسور يتسحاق وتسور نتان المجاورتين.

وذكرت أن الطواقم الطبية نقلت 5 مصابين إلى المستشفى، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، و3 آخرين بجروح متوسطة.

وأضافت أن قوات الشرطة أطلقت النار على أحد المهاجمين مما أدى إلى مقتله في الموقع، في حين تمكن المهاجم الثاني من الفرار قبل القبض عليه لاحقا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو يقود تقييما للوضع الأمني لمتابعة تداعيات هجوم مسلح وصفه المكتب بأنه "قاتل".

وأضاف البيان أن نتنياهو يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر ومستمر للوقوف على آخر المستجدات الميدانية.

من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموترتيتش إن "الهجوم المروع الذي وقع صباح اليوم في قلب منطقة الشارون يشكل جرس إنذار داميا للتغيير العميق الذي يجب أن يحدث بين عرب إسرائيل".

وأضاف: "مئات آلاف قطع السلاح غير القانونية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدروع والرشاشات الثقيلة والعبوات الناسفة، إلى جانب الجريمة المتفشية والتحريض القومي، تشكل تهديدا وجوديا".