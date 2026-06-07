وفي ظل ما يوصف بـ"حصانة أميركية" تمنع استهداف بيروت، يدفع الجيش الإسرائيلي نحو تنفيذ خطة تهدف إلى "تدمير بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" في النبطية، التي تعد مركزا استراتيجيا في الجنوب اللبناني.

وبحسب تقرير نقلته لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، فإن قوات إسرائيلية بدأت بالفعل تنفيذ عمليات ميدانية محدودة في أطراف النبطية، بما في ذلك "استخدام روبوتات متخصصة لرصد العبوات الناسفة، وكشف الخلايا المسلحة في المنطقة".

وتشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن استهداف النبطية قد يشكل "زلزالا عسكريا"، ويعد "ضربة معنوية قوية" لحزب الله، مع تأثير واسع على كامل المنطقة بين نهري الليطاني والزهراني.

وترى إسرائيل أن النبطية تعد مركزا اقتصاديا وعمرانيا مهما جنوبي لبنان، بخلاف القرى التي شهدت عمليات عسكرية سابقة، إذ "تتركز فيها بنى لوجستية ومقار قيادية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله، إضافة إلى كونها عقدة مرور لطرق إمداد تصل إلى الحدود مع إسرائيل".

وقال ضابط إسرائيلي كبير لـ"واللا"، إن "أي استهداف للنبطية سيكون له تأثير مباشر على كامل المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والزهراني"، بينما أشار آخر إلى أن "حزب الله استغل لسنوات البعد عن الحدود والكثافة السكانية والتضاريس لإقامة مراكز قيادة وغرف عمليات ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة بدر في المدينة".

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة من لبنان، لا سيما جنوبا، الأحد، بينما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 4، في هجمات لطائرات مسيّرة نفذها حزب الله.