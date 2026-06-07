وذكرت المصادر أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني قصفت، صباح السبت، سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيا على الفور وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

ويأتي الهجوم بعد أقل من يوم على هجمات مماثلة استهدفت قرى ومركبات مدنية في المنطقة ذاتها، في إطار تصعيد متواصل للهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

والجمعة استهدفت طائرات مسيّرة قريتي الخشخاشة والبقريات بمحلية حمرة الشيخ، مما أسفر عن مقتل شخصين على الفور وإصابة 5 آخرين بجروح حرجة، توفي أحدهم لاحقا متأثرا بإصاباته.

وفي المنطقة ذاتها، استهدفت هجمة أخرى مركبة نقل تقل مدنيين، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لهجمات الجيش السوداني على المدنيين في المحلية إلى 16 قتيلا وعشرات الجرحى.

وأثار الهجوم موجة إدانات واسعة من منظمات حقوقية وقوى سياسية ومدنية سودانية، اعتبرت أن استهداف الأسواق والتجمعات المدنية يمثل تصعيدا خطيرا في مسار الحرب الدائرة في البلاد.

وفي بيان، دانت مجموعة "محامو الطوارئ" هجمات الجيش ضد المدنيين، مؤكدة أنها "ليست حوادث معزولة، بل امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للأعيان المدنية، بما يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وقالت المجموعة إن "استمرار سقوط الضحايا المدنيين على هذا النحو لا يمكن التعامل معه كأمر اعتيادي، بل يمثل تصعيدا خطيراً يستوجب وقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

ويأتي هجوم حمرة الشيخ بعد سلسلة من الضربات المماثلة التي شهدتها ولايات دارفور وكردفان خلال الأشهر الماضية.

وكانت طائرات مسيّرة تابعة للجيش استهدفت، في 20 مايو الماضي، سوق مدينة غبيش بولاية غرب كردفان، مما أدى إلى سقوط 77 شخصا بين قتيل وجريح، في واحدة من أعنف الهجمات التي طالت المدنيين خلال الأشهر الأخيرة.

وفي 10 مايو الماضي، قتل 15 مدنيا وأصيب 9 إثر استهداف طائرة مسيّرة لمركبة تجارية على طريق يربط ولايتي جنوب وغرب كردفان.

كما شهدت مدينة كتم بولاية شمال دارفور في 9 أبريل الماضي، قصفا بطائرة مسيّرة استهدف حفل زفاف في حي السلامة، مما أسفر عن سقوط 86 شخصا بين قتيل وجريح منهم نساء وأطفال، وفق مصادر محلية.

وفي مارس الماضي، أدى قصف استهدف مستشفى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور إلى مقتل 70 مدنيا وإصابة نحو 100 آخرين، بحسب تقارير محلية وأممية.

وبحسب بيانات محدثة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قتل ما لا يقل عن 880 شخصا بين يناير وأبريل الماضيين من جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وسط أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.