وقال دبلوماسيون مطلعون على المفاوضات بين البلدين لصحيفة "إسرائيل هيوم"، إن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين "أصبح أقرب بكثير مما يبدو"، بعد جولات من المحادثات المباشرة استضافتها الولايات المتحدة.

وقال أحد الدبلوماسيين، لم تكشف الصحيفة اسمه، إن "القيادة اللبنانية تجاوزت بالفعل نقطة اللاعودة، وهي مصممة على التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل"، معتبرا أن "هذه القيادة تدرك أن طريق إعادة بناء الدولة يمر عبر إنهاء نفوذ حزب الله وتأثيره الضار"، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر أن "حلا عمليا وسريعا لمسألة حزب الله لم يعثر عليه بعد، إلا أن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، إلى جانب زيادة الضغوط على حزب الله وقطع مصادر تمويله، قد تفضي إلى النتائج المرجوة".

وأوضح أن "قطع التمويل يشمل مصادر الدعم القادمة من إيران، التي تعاني بدورها أزمة اقتصادية حادة، إضافة إلى المصادر المالية غير المشروعة التي يعتمد عليها الحزب، ولهذا الغرض توسع بشكل كبير التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية أخرى".

لكن في المقابل، يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من لبنان، لا سيما جنوبا، الأحد، بينما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 4، في هجمات لطائرات مسيّرة نفذها حزب الله.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بتعرض منطقة القطراني لغارة إسرائيلية صباحا، كما تعرضت أطراف بلدة يحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي فجرا.

وقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على بلدات جويّا وزفتا وعربصاليم والنبطية وحبوش جنوبي لبنان.

واشتدت الغارات في المنطقة المحيطة بمرتفع علي الطاهر، وأفادت المعلومات عن محاولة إسرائيلية للتقدم نحو مرتفع علي الطاهر المشرف على مدينة النبطية ومناطق واسعة في القضاء، وفق مراسلنا.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء السبت سلسلة غارات على منطقة القطراني ووادي برغز والريحان وأطراف السريرة، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف طال بلدة بلاط وأطراف بلدة دبّين جنوبي لبنان.

كما تعرضت بلدات المنصوري وبيوت السياد لقصف مدفعي إسرائيلي، وتركزت الغارات والقصف على كفرتبنيت ومرتفع علي الطاهر والمنطقة المحيطة.

في المقابل، نفذ حزب الله السبت 27 عملية مستهدفا دبابات وتجمعات لجنود إسرائيليين في محيط قلعة الشقيف ويحمر الشقيف والخيام والعديسة والقنطرة والبياضة وزوطر الشرقية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الجيش، إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح متوسطة، إثر تعرضهم لهجوم بطائرة مسيّرة جنوبي لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ليل السبت عن مقتل جنديين في حادثين منفصلين جنوبي لبنان.