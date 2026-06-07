وأوضح الخفر، في بيان، أن العملية نفذت في إطار مهام الرقابة والإنقاذ داخل المياه الإقليمية الموريتانية، حيث تم اعتراض الزورق بالقرب من المياه المحاذية لسوق السمك في العاصمة، بعد انطلاقه من مدينة بانغول في غامبيا.

وأضاف البيان أن المهاجرين يضمون 184 غامبيا وستة سنغاليين ونيجيريا واحدا وشخصا من سيراليون وآخر من بنين.

وأشار إلى أن الركاب يتوزعون بين 154 رجلا، نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، و27 امرأة، توفيت إحداهن، إضافة إلى 12 قاصرا بينهم سبعة أطفال.

وأكد خفر السواحل الموريتاني أنه قدم المساعدات الإنسانية اللازمة للمهاجرين فور إنقاذهم، وتعامل معهم وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية الخاصة بعمليات الإنقاذ البحري وحماية الأرواح.