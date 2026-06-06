وقالت المجموعة إن الهجوم استهدف السوق الرئيسية في بلدة أبو زعيمة الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، مرجحة ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الحصر والإسعاف.

ولم تنسب المجموعة الهجوم إلى أي من طرفي النزاع، كما لم يصدر تعليق من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع بشأن الواقعة، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت خلال الساعات الماضية هجمات مماثلة استهدفت قرى ومركبات مدنية.

وفي تطور متزامن، أفاد شاهدان لوكالة فرانس برس بأن طائرة مسيّرة استهدفت محطة وقود في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، فيما أكد مصدر طبي إصابة أربعة أشخاص.

وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوع شهد تصعيدا في إقليم كردفان أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا في غارات متفرقة، وسط تزايد استخدام الطائرات المسيّرة من قبل طرفي الحرب.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في هجمات بالمسيّرات في أنحاء السودان بين مطلع العام وأبريل الماضي، فيما دخلت الحرب عامها الرابع مخلفة عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين.