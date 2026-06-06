ورغم الهدنة المعلنة في أكتوبر 2025، تتواصل الهجمات الإسرائيلية بنسق شبه يومي.

وفي مدينة غزة، أسفرت غارة بطائرة مسيرة عن 7 قتلى و15 مصابا في مخيم الجوازات للنازحين، حسبما أفاد الدفاع المدني.

وأكد مستشفى الشفاء في مدينة غزة أنه استقبل سبع جثث. ونشر المستشفى والدفاع المدني قائمة بأسماء القتلى، من بينهم 3 نساء، بدون تحديد أعمارهم.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس "استهدفنا +إرهابيين+ في هذه المنطقة"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي خان يونس في جنوب قطاع غزة، قال الدفاع المدني لوكالة فرانس برس "استشهد الشاب مهند عثمان ياسين فروانة (25 عاما)، وأصيب مواطنان آخران صباح اليوم إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين".

وأفاد مستشفى ناصر في خان يونس باستقبال جثمانه، موضحا أنه قدم الرعاية أيضا للعديد من المصابين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مسؤوليته عن قتل مهند فروانة في "ضربة دقيقة". ووصفه بأنه "قائد خلية" في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

واستهدفت الضربة خيمة مهند فروانة فوق سطح منزله قبل ساعات من حفل زواجه، وفق ما أكد ابن عمه.

وأعلن الدفاع المدني في المساء مقتل شخص تاسع، تم التعريف عنه كرجل يبلغ 37 عاما، في غارة إسرائيلية على حي في جنوب شرق مدينة غزة.