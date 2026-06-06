وأوضح المصدر أن النقاشات تركزت بشكل أساسي على "ورقة ملادينوف" التي تتضمن 15 نقطة، مشيرا إلى أن ملف السلاح كان المحور الرئيسي في المداولات بين الأطراف المشاركة.

وأضاف المصدر أن اجتماع الفصائل انتهى، على أن يعقبه اجتماع آخر مع الوسطاء يوم السبت، وسط تباين في المواقف بشأن القضايا المطروحة، دون التوصل إلى تفاهمات نهائية حتى الآن.

يذكر أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية (حول استكمال تطبيق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وبحث مستقبل إدارة غزة) مستمرة غدا في القاهرة.

وكان الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف دعا في مايو الماضي إلى انتقال إدارة القطاع إلى جهة سياسية جديدة، مطالبا بأن يقتصر السلاح على سلطة واحدة، فيما دعا حركة حماس إلى التحول إلى إطار سياسي يشارك في العملية الديمقراطية.

ويسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس منذ أكتوبر الماضي، بعدما تضمن في مرحلته الأولى تبادل أسرى ومحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق.

وتشمل الترتيبات المطروحة للمرحلة التالية، بحسب المبادرة التي أعلنتها الولايات المتحدة في يناير الماضي، انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة، وإطلاق عملية إعادة إعمار واسعة، إلى جانب إنشاء إدارة انتقالية تتولى شؤون القطاع خلال المرحلة المقبلة.