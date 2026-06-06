ودفن سام فهد أبو هيكل ملفوفا بكفن أبيض وعلم فلسطيني ​في الخليل بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد قريب.

وقتل الرضيع ‌أمس بينما كان مع أسرته في سيارة تسير بالقرب من مدينة الخليل.

وقال فهد والد ‌الرضيع "اللي ‌صار عندنا مش موضوع اعتذار.. اللي صار إنه إحنا أطلقنا نار عن طريق الخطأ وأدت لهذا".

وأضاف "مفيش أنا أروح أرمي مصيبة على حدا وأقول له عن طريق الخطأ.. ما أنا ‌عارفك إنك جاي هون.. نسميه ‌عن طريق ⁠الخطأ؟ لأ.. مفيش شي اسمه عن طريق الخطأ".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طلقة فردية أطلقت بعد أن "لاحظ الجنود سيارة تتحرك نحوهم". وأقر بأن "مدنيين غير ⁠متورطين" أصيبوا وقال ‌إنه فتح تحقيقا في الواقعة.

وأكدت جدته فريال أن ⁠الأسرة أوقفت سيارتها بعد أن شاهدت جنودا إسرائيليين في ⁠منطقة تل رميدة بجنوب الخليل. وأضافت أنه تم إطلاق أعيرة نارية واخترقت ​واحدة السيارة، مما أدى ⁠إلى مقتل الرضيع وإصابة ​والديه.

وقال فهد "بعد نزول الاحتلال مباشرة جندي ماسك سلاحه أطلق النار علينا".

وأضاف "لا يتجاوز 10 متر الجندي اللي ​أطلق النار.. الرصاصة اخترقت الزجاج الأمامي واخترقت ذراعي طبعا.. الكف.. واخترقت رأس ابني ووجه أمه.. زوجتي".

ولم يكشف الجيش عن هوية الجنود الضالعين، ولم يذكر ما إذا كان هؤلاء ​الجنود ‌لا يزالون يؤدون الخدمة في ظل إجراء التحقيق في إطلاق النار.