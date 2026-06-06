وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع تحسين الخفاجي، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جدا بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي".

وذكر أن "العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت تسليم عدد كبير من الأسلحة".

وأضاف الخفاجي لـ"واع"، أن "عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظرا لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص ورواتب واستحقاقات وظيفية".

وأكد أن "الخطوات المهمة قد بدأت بالفعل من خلال الاعتماد على القوانين والأنظمة والآليات المعتمدة للاستلام"، مشيرا إلى أن "العمل على هذا الملف يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهائه".