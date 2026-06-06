وصرح المتحدث الرسمي للوزارة العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، أن "القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر اليوم (السبت) مع 7 صواريخ بالستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي".

وأضاف: "تم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا".

وقال العطوان إنه "نتج عن العدوان الإيراني الآثم أضرار مادية دون إصابات بشرية".

وأكدت القوات المسلحة "استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين".