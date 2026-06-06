وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية "مساندتها الكاملة لدولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني، ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية".

كما جددت مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشددة أنها ترفض رفضا قاطعا أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط القوات الأميركية أربع طائرات مسيرة أطلقت باتجاه مضيق هرمز.