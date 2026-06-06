واعتبرت الوزارة أن تلك الاعتداءات "تعد عدوانا سافرا يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات، وغير مكترث بما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والمقيمين، ولأمن المنطقة واستقرارها".

وأكدت أن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، كما تشكل تصعيدا خطيرا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب، في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة".

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الهجمات.