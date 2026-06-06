وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن الاستهداف جرى على طريق كفرتبنيت الخردلي في قضاء النبطية.

وأضاف البيان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية "يزيد الجيش عزما على التصدي"، لما وصفه بمحاولات إفشال المساعي الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بمقتل 6 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة السكسكية الواقعة في جنوب لبنان.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات طالت بلدات جويا، والزرارية، والصرفند، تزامنت مع حركة نزوح واسعة للسكان من عدة بلدات جنوبية عقب إنذارات وإخلاءات وجهها الجيش الإسرائيلي للمواطنين في تلك المناطق.

ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية الجيش اللبناني.

واعتبر عون أن هذا الاعتداء "يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة من دون رادع".

ودعا الرئيس اللبناني "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره".



