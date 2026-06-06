ودعت جهات في موريتانيا إلى فتح تحقيق، وسط تقارير تحدثت عن احتمال تورط عناصر من تنظيم الإخوان في جمع الأموال من بعض القبائل، التي قدرت بنحو 400 مليون دولار.

وتفتح هذه التطورات ملف الاختلاس باسم التبرعات لغزة، وهذه المرة في موريتانيا، حيث واحدة من أكبر حملات التضامن الشعبي التي تنافست فيها القبائل ورجال الأعمال والجمعيات وآخرين.

وتشير تقارير إلى تورط تنظيم الإخوان، الذي أشرف بعض عناصره على جمع الأموال من القبائل، بينما سلمت تبرعات لممثل حركة حماس محمد صبحي أبو صقر.

لكن السفير الفلسطين في نواشكوط أعلن أن التبرعات لم تصل، و"السيولة النقدية الكبيرة لم تنقل عبر المسارات الرسمية والشفافة"، وفق أبو حطب.

وقال في تصريحات صحفية: "هذه التبرعات لم تصل إلى الشعب الفلسطيني، وأنا أؤكد ذلك. من يدعي وصول الأموال فهذا كذب وافتراءات".

وتتفق هذه التصريحات مع تأكيدات نشطاء مطلعين عدم وصول المساعدات، التي قدروها تقريبا بنحو 400 مليون دولار، مما أوقد غضبا شعبيا في موريتانيا وسط دعوات لإجراء تحقيق.

وتعيد القضية إلى الواجهة سلسلة فضائح سابقة لاستغلال مآسي قطاع غزة بهدف النهب والتمويل المشبوه، أبرزها فضيحة "وقف الأمة" في تركيا، حيث تم جمع نصف مليار دولار عبر تبرعات مباشرة وتحويلات إلكترونية تحت شعار نصرة غزة.

لكن تفجرت الأزمة على وقع خلاف بين حركة حماس وتنظيم الإخوان، الذي أنفق الأموال في تمويل مشاريع استثمارية خاصة في أوروبا.

وفي يناير 2024، كشفت حسابات غير رسمية مقربة من حركة حماس عن شبكة مؤسسات مموهة وأشخاص متورطين في الاستحواذ على التبرعات، بحجة نقلها لقطاع غزة.