وقالت القيادة المركزية في بيان إن إيران أطلقت سبعة صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأميركية أربع طائرات مسيّرة هجومية إيرانية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز.

وأضاف البيان أن المسيّرات شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة، ما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ ضربات استهدفت مواقع رادارات للمراقبة الساحلية في منطقة غوروك وجزيرة قشم الإيرانية، بهدف منع هجمات بحرية إضافية.

ووفقا للتقييمات الأولية، تم اعتراض ستة من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران، فيما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية عدم تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الأميركية، نافية في الوقت نفسه صحة المزاعم الإيرانية بشأن إلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

وشددت "سنتكوم" على أن قواتها لا تزال في حالة تأهب واستعداد للرد على أي أعمال عدائية إيرانية غير مبررة، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها جاءت في إطار الدفاع عن النفس وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.