ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية، مؤكدا أن اللبنانيين هم من يدفعون ثمن الحرب والدمار.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن لبنان ليس ورقة تفاوضية في أي مفاوضات خارجية، معتبرا أن استخدام البلاد لخدمة أجندات إقليمية "أمر غير مقبول".

من جهته، دعا رئيس الوزراء نواف سلام طهران إلى "الرحمة بجنوب لبنان"، مطالبا إياها بالتوقف عن التعامل مع الجنوب وأهله كورقة لتحسين شروطها التفاوضية، مشددا على أن لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين الدول.

وجاءت هذه المواقف في وقت تواصل فيه القتال على الجبهة الجنوبية، حيث أعلنت وسائل إعلام لبنانية تعرض عشرات المواقع في الجنوب لغارات إسرائيلية، فيما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات ضد قوات إسرائيلية متوغلة في مناطق حدودية.

وكانت الولايات المتحدة قد رعت هذا الأسبوع هدنة مشروطة بين إسرائيل ولبنان تقوم على وقف إطلاق النار وانسحاب حزب الله من المناطق القريبة من الحدود مقابل ترتيبات أمنية يشرف عليها الجيش اللبناني، إلا أن الحزب رفض الاتفاق بصيغته الحالية، مطالبا بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن حزب الله مستعد للانسحاب من الجنوب بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف شامل للأعمال القتالية.

ومع استمرار الغارات والاشتباكات، يواجه مسار التهدئة تحديات متزايدة، فيما تبدو فرص تثبيت وقف إطلاق النار محدودة في ظل التباين الواضح بين شروط الأطراف المعنية واستمرار العمليات العسكرية على الأرض.