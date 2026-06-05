ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر سياسي فلسطيني قوله إن ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى جانب حركات أخرى، سيجتمعون على مدى يومين في القاهرة بدعوة مصرية لمناقشة جملة من القضايا، من بينها وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد مصدر سياسي فلسطيني وكالة فرانس برس.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه "من غير المتوقع أن تشارك حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الاجتماع، على عكس تيار الإصلاح الديموقراطي بزعامة دحلان".

وأوضحت الوكالة أنه من المقرر أن تُستكمل هذه المحادثات الأحد، باجتماع يضم ممثلين عن الدول الوسيطة في الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب مصدر سياسي فلسطيني آخر.

وأفاد المصدر نفسه بأن دحلان يسعى إلى إقناع حركة حماس بنقل مسؤوليات إدارة غزة إليه، بهدف تسهيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ودخول لجنة مؤلفة من تكنوقراط سبق تعيينها وستتولى الإدارة الموقتة للقطاع.

كما أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس هذه المعلومات، مشيرا إلى أن دحلان المتحدر من جنوب غزة والذي كان رئيسا لجهاز الأمن الوقائي في القطاع، قدم خطة تناولت بشكل خاص القضايا الأمنية.

وبحسب الوكالة، كان من المقرر أن تُعقد هذه اللقاءات الأربعاء في مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر، لكنها أُرجئت.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت لا تزال مسألة إدارة قطاع غزة بعد الحرب أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات.