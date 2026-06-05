ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اجتماع مجلس الوزراء إن "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يُصغ بشكل كامل بعد، وإن حزب الله يعارضه، وبالتالي، من وجهة نظر إسرائيل، لا يوجد اتفاق حاليا".

كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لوزراء الكابينت إن المستوى السياسي يجب أن يقرر إلى أين يتجهون، وإن الجيش مستعد أيضا لتوسيع القتال.

ووفقا لمصادر مطلعة، أضاف زامير: "إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالشروط المقبولة لدينا، فمن الأفضل أن يحدث ذلك اليوم لا بعد شهر، بالشروط نفسها".

وأشارت هيئة البث إلى أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل لم تتلق بعد تعليمات لتنفيذ الاتفاق، وما زال السلوك العملياتي في لبنان على حاله، بما في ذلك القيود المفروضة على النشاط في بيروت.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار هي نزع السلاح من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، مع الحفاظ على الشريط الأمني الذي سيطرت عليه إسرائيل، وحرية العمل لإزالة التهديدات الفورية.

وقال مسؤولون مطلعون على الحوار بين إسرائيل والولايات المتحدة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدت تفهما لهذه الشروط.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، بشرط أن يلتزم حزب الله بوقف النار وأن ينسحب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وجاء ذلك في ختام الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت بين البلدين في واشنطن.

كما ورد في البيان الأميركي أن "إسرائيل ولبنان أكدا أنه ليست لديهما نوايا عدائية تجاه بعضهما البعض، وتعهدا بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة، وحل جميع القضايا العالقة، والعمل نحو اتفاق شامل بين البلدين".