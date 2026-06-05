وخاطب عون إيران قائلاً: "أنتم لا تحاولون مساعدتنا، والشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة".

وأضاف أن أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، مشدداً على أن الحزب يجب أن يدرك أنه "لا سبيل إلا الجلوس والتفاوض، ولا سبيل آخر لحل هذه المشكلة وإنقاذ ما تبقى إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية".

وبشأن المفاوضات مع إسرائيل، قال عون إن لبنان خاض مفاوضات شاقة، لكنه أشار إلى أن الاتفاق الأخير قد يفضي إلى سلام عادل ودائم.

ورداً على سؤال عن احتمال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال عون إن ذلك لن يحدث قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.