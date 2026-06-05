وعبر غروسي عن إشادته بتفاعل السلطات الإماراتية وبكفاءة ويقظة العاملين في محطة براكة للطاقة النووية.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني أشار مدير الوكلة الدولية إلى أن الحل بين واشنطن وطهران يجب أن يكون دبلوماسيا.

كما أكد أن الأمور تقترب من اتفاق بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي.

وشدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية مهما كانت الظروف.