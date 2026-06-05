وفي بيان مكتوب وزعه مكتبه، انتقد بري إطار وقف إطلاق ‌النار الذي توسطت ‌فيه ⁠الولايات المتحدة، والمعلن هذا الأسبوع، واصفا إياه بالجائر.

وأوضح بري: "يفهم بوقف إطلاق ⁠النار ‌كامل وشامل دون ⁠قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ⁠وبدون تجريف وهدم كل ​ما هو ⁠قائم".

وأضاف أنه ​يوافق على "انسحاب حزب الله من جنوب ​الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها".