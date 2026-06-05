قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجمعة، إنه سيوافق على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان، شريطة انسحاب القوات الإسرائيلية في الوقت نفسه من الأراضي التي تحتلها.
وفي بيان مكتوب وزعه مكتبه، انتقد بري إطار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والمعلن هذا الأسبوع، واصفا إياه بالجائر.
وأوضح بري: "يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم كل ما هو قائم".
وأضاف أنه يوافق على "انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها".