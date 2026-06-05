وأوضح المصدر أن ضربة استهدفت محيط مستشفى جبل عامل أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، كما تسبّبت بأضرار طفيفة في المُنشأة.

وأدّت ضربة أخرى على المدينة إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5، بينهم طفلان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق الجمعة، إنذارات جديدة بإخلاء 9 بلدات وقرى في جنوب لبنان، جميعها شمال نهر الليطاني.

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية عن "نزوح كثيف" للسكان من المناطق المشمولة بالانذارات.

واندلعت الحرب في لبنان في 2 مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.

هدنة مشروطة

وأعلن موفدون لبنانيون وإسرائيليون هذا الأسبوع عن هدنة مشروطة تتطلب من حزب الله وقف إطلاق النار والانسحاب من قرب الحدود، على أن ينتشر الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية" جديدة في المنطقة.

لكن حزب الله رفض الاتفاق، مطالبا بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس الجمعة مصرفا متضررا بشكل كبير قرب مستشفى جبل عامل، وهو واحد من 3 مستشفيات في صور.

وتضرر المستشفى جراء ضربات عدة خلال الحرب، آخرها في هجوم الاثنين أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 127، بينهم 39 من العاملين فيه.

وبعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي طالت معظم أنحاء صور، لجأ كثيرون إلى الأحياء القديمة الصغيرة من المدينة، والتي بقيت حتى الآن بمنأى عن هذه الإنذارات والضربات، وفيها يقع حي تقطنه غالبية مسيحية.

ومع امتلاء مراكز الإيواء، بات نازحون ينامون في سيارات أو خيم، لكن كثيرين غادروا المنطقة بعدما قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن عناصر من حزب الله ينشطون فيها، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وليل الأربعاء، وقعت ضربة بمسيّرة قرب حديقة في صور كان عشرات النازحين السوريين يقيمون فيها في خيم، وفق المراسل.

صور "مدينة مفتوحة"

وأطلق سكان محليون عريضة تطالب بإعلان صور "مدينة مفتوحة" خالية من السلاح، مع نشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية داخل المدينة ومحيطها. وجمعت العريضة حتى الآن نحو 250 توقيعا، بينهم محامون ونشطاء.

ولحزب الله حضور قوي في المدينة، وقد تعرّض بعض الموقعين على العريضة لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقفهم.

ووقّع أكثر من 500 شخص عريضة مماثلة تخص مدينة النبطية في جنوب لبنان، التي تعرضت هي أيضا لهجمات إسرائيلية.

ومنذ بدء الحرب في الثاني من مارس، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 3526 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس.