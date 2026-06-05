وقال الجيش الإسرائيلي إن حرب كان مسؤولاً عن إعداد وتفعيل عبوات ناسفة استهدفت القوات الإسرائيلية.

كما أعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ قال إن عناصر من حزب الله استخدموها لاستهداف قواته العاملة في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل جندي في جنوب لبنان، وأعلن الجيشُ عن رصْدِ واعتراض صواريخَ أطلقَها حزبُ الله باتجاه قواتِه المُنتشرة في جنوب لبنان.

وأدَّت الهجماتُ الصاروخية إلى إطلاق صفارات الإنذار في مناطقَ عدة شمالي إسرائيل.

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً لسكان بلدات الصرفند وتفاحتا والبابلية وقعقعية الصنوبر والمروانية والسكسكية في جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه دعوات لإخلاء قرى عرنايا, وعنقون, وكفرفيلا.

وقد سجلت حركة نزوح كثيفة بعد هذه الإنذارات.

وأعلن الدفاع المدني في لبنان مقتل سبعة أشخاص في غارات إسرائيلية فجر الجمعة على صور جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات الإسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي ومنطقتي المساكن وعرب الجل جنوبي البلاد.