ووفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية فقد "التقى وزير الخارجية ماركو روبيو الخميس بوزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وقد جدد الوزير التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت، وبضمان ألا تحوز إيران سلاحا نوويا أبدا، وبإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز".

وتابع البيان: "كما دان الوزير الهجمات الإيرانية الشائنة وغير المقبولة التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومناطق أخرى من البلاد، وأعرب عن تعازيه لذوي القتلى والمصابين جراء ذلك الهجوم. إننا نقف متضامنين مع الشعب الكويتي في هذه الأوقات الصعبة".

وفجر الأربعاء، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة بعدد من مرافق مطار الكويت، وتسجيل إصابات.

وأعلنت الهيئة تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وأضافت: "جرى تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية".

بعد ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الأربعاء، استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب (تي 4)، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.