ووفق بيان للجيش: "شنّ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عملية عسكرية ليلة الخميس، في شمال قطاع غزة، أسفرت عن تصفية قيادات بارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس".

وأوضح البيان أن "جهاز الأمن العام هو هيئة مركزية سرية مسؤولة عن تأمين كبار مسؤولي حماس، والحفاظ على التواصل بينهم، وتنسيق اجتماعاتهم. ويتولى كبار أعضاء الجهاز مسؤولية حماية قادة حماس، وتسهيل تنقلاتهم بين مراكز الطوارئ، وإعداد التقارير الاستخباراتية، بما في ذلك جمع المعلومات عن قوات الأمن، مما يساعد قيادة الحركة في اتخاذ القرارات وتنفيذ الهجمات ضد دولة إسرائيل".

وأفاد بأنه "في هذه العملية، تم تصفية الإرهابي حسن رباح حسن لباد، نائب رئيس جهاز الأمن العام، والذي كان شخصية محورية في عملية صنع القرار ووضع التوجيهات داخل الجهاز".

كما أشار إلى "تصفية الإرهابيين عاصم أمين شلاش شبير، وعبد الله عطا يونس أبو كلوب، ومحمد نعمان زكي أبو مارك. وكان الثلاثة مسؤولين بارزين آخرين لعبوا أدوارًا رئيسية في عمليات صنع القرار داخل الجهاز".

وبحسب البيان: "تم تصفية كبار أعضاء جهاز الأمن العام بهدف إزالة أي تهديد مباشر، وذلك بعد مشاركتهم مؤخرًا في جهود إعادة بناء حركة حماس ومساعدة قيادتها في شنّ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "قبل الضربة، اتُخذت إجراءات للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية".

وبين أنه: "لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي التابعة للقيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد مباشر".