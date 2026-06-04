واشترطت طهران أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان مشمولا في أي اتفاق مع واشنطن لوقف الحرب، وألمحت في الأيام القليلة الماضية إلى أنها قد تتدخل بشكل مباشر لدعم جماعة حزب الله إذا واصلت إسرائيل هجماتها هناك أو صعدتها.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية عليه. إلا أن نعيم قاسم أمين عام حزب الله رفض إعلان واشنطن وقال إن "المقاومة مستمرة".

ولم يصدر أي رد بعد من إسرائيل أو لبنان أو الولايات المتحدة على تصريحات قاسم.

وجماعة حزب الله ليست طرفا في الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية أمس لأربعاء، لكنها ستكون مطالبة بوقف الهجمات.

تأتي محاولة التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان ‌بعد تصاعد للعنف في المنطقة، مما يعرض جهود ترامب لإنهاء الحرب لمخاطر جديدة.

وتبادلت ‌القوات الأميركية والإيرانية الهجمات، الأربعاء، في ⁠واحدة من أعنف موجات القتال منذ وقف لإطلاق نار أوقف القصف الأميركي الإسرائيلي واسع النطاق على إيران في أوائل أبريل.

وتراجعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة وسط آمال ‌في أن يساعد وقف إطلاق النار في لبنان واشنطن وإيران في إيجاد مخرج دبلوماسي من الحرب.

وأشار ترامب، الذي يتعرض لضغوط لخفض أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، إلى إمكانية إحراز تقدم ⁠في المفاوضات مع إيران قريبا.

في الأسبوع الماضي، أشارت إيران والولايات المتحدة إلى إحراز تقدم نحو اتفاق مبدئي مؤقت لوقف الحرب وإعادة فتح المضيق، لكن الجانبين لم يوقعا بعد على الاتفاق مما سيؤجل مفاوضات أكثر تعقيدا لوقت لاحق.

ولم يظهر خامنئي علنا بعد منذ أن خلف والده، الذي قتل في غارة جوية في بداية الحرب.