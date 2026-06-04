وأضاف: سلام أن لبنان طالب بـ"انسحاب إسرائيلي كامل من أرضه وعودة الأهالي إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان"، مشددا على تمسّك بلاده بحقوقها وسيادتها في أي تسوية.

وتابع: "من يرفض أو يماطل في وقف إطلاق النار يتحمّل وحده وزر ما قد يترتّب على ذلك أمام التاريخ وأمام الشعب اللبناني"، في إشارة إلى مسؤولية تعطيل التفاهمات.

وختم بالتأكيد على أن "كل ساعة تمرّ من دون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي ساعة يدفع ثمنها الجنوب وأهله"، محذرا من استمرار التأخير وتداعياته الإنسانية والميدانية على السكان في جنوب لبنان.