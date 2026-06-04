وأعلنت إسرائيل ولبنان، الأربعاء، في واشنطن على وقف لإطلاق النار مشروط بـ"وقف تام" لعمليات حزب الله المدعوم من إيران وإجلاء جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وذلك وفق بيان مشترك صدر عقب يومين من المحادثات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة.

كما اتفق الجانبان على إنشاء "مناطق تجريبية" يتولى الجيش اللبناني السيطرة "الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية".

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون ⁠إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات ‌المتحدة، قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة ‌من موافقة ‌جميع الأطراف المعنية.

وتابع لوسائل إعلام محلية قائلا: "ننتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام والتنفيذ قد ‌يبدأ خلال 24 ‌ساعة ⁠من الموافقة النهائية".