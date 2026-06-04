وتابع زامير خلال تقييم للوضع: "نحن في حالة جاهزية على جبهات متعددة وننظر إلى الوضع في عموم الشرق الأوسط، لكننا نركز على الحدود الشمالية. توجيهي هو تركيز الجهد هنا".

وأضاف زامير أن القوات الإسرائيلية سيطرت خلال هذا الأسبوع على "مرتفع الشقيف"، ودمرت بنية تحتية وصفتها إسرائيل بأنها "كبيرة ومهمة لحزب الله بنيت على مدى سنوات طويلة".

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أن العمليات العسكرية أدت إلى إضعاف إيران وما يعرف بـ "محور المقاومة" بشكل غير مسبوق، مستهدفا بشكل خاص حزب الله اللبناني الذي وصفه بأنه "مركز الثقل الإيراني".

وأوضح أن الجيش تحرك "بسرعة وحزم" بمجرد رصد انضمام حزب الله إلى الحملة العسكرية، وذلك لإحباط تهديدات التسلل والصواريخ المضادة للدروع.

وشدد على تغيير الاستراتيجية العسكرية قائلا: "هذه هي سياستنا - لا احتواء. نحن نعمل بشكل استباقي وحازم ضد أي تهديد ناشئ"، مشيرا إلى إيجاد واقع أمني جديد لحماية البلدات الإسرائيلية في الخطوط الأمامية.