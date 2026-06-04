وتابع لوسائل ​إعلام محلية قائلا: "ننتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام والتنفيذ قد ‌يبدأ خلال 24 ‌ساعة ⁠من الموافقة النهائية".

ويعارض ⁠حزب الله ​عقد محادثات مباشرة مع إسرائيل وواصل إطلاق النار ​على قوات إسرائيلية في لبنان، وواصلت إسرائيل أيضا شن الضربات في لبنان.

والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة، توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار بعد محادثات جرت في واشنطن، في خطوة تهدف إلى احتواء المواجهات المستمرة على الجبهة اللبنانية منذ أشهر.

وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن الاتفاق يشترط الوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، فيما اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات المباشرة لمعالجة القضايا العالقة وبناء الثقة.