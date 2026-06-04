وقال المحمداوي، للصحفيين عقب احتفالية مراسم التسليم التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء إن "هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن "الخطوة الحالية هي إعادة اندماج وانضمام سرايا السلام ووضع آلية لتسليم السلاح والاندماج الكامل بالقوات الأمنية وسيتم إعادة ارتباط هذه التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأعتبر المخمدواي قرار الصدر أنه" خطوة مباركة لضبط الأمن والاستقرار في ظل التطورات الإقليمية".

كما أعلن فصيلا "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي وكتائب "الامام علي" بزعامة شبل الزيدي التخلي عن السلاح وفك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والانضمام إلى القوات المسلحة العراقية.

ورفضت فصائل عراقية شيعية مسلحة أبرزها حركة النجباء وسيد الشهداء وكتائب حزب الله العراقي وفصيل أولياء الدم الانضمام إلى الفصائل الاخري التي قامت بتسليم سلاحها للقوات الأمنية.