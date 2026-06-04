وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة "فرانس برس" سقوط "8 قتلى وعدد من الجرحى في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة فجرا".

من جانبه، أفاد مستشفى الشفاء الطبي غرب المدينة عن استقباله جثث 8 أشخاص و15 مصابا إثر الغارات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "الشهداء هم منار إبراهيم لبد وحسن رباح لبد وأبنائهم محمد ورهف وتميم".

وقال بصل إن طواقمه قامت ب "نقل شهيدين وعدة إصابات، أحداها خطيرة، بعد غارة للاحتلال على شقة في عمارة بحي تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة.

وأضاف أنه تم "نقل قتيل وعدة إصابات إثر غارتين جويتين على منزل وشقة سكنية شمال غرب المدينة".



