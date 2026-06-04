وأوضح كاتس: "سيواصل الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة إطلاق النار والعمليات البرية، وسيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر، بما في ذلك منطقة الشقيف، مع الاستمرار في تفكيك البنية التحتية لحزب الله".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية لها "حرية العمل بدعم أميركي لضرب بيروت ردا على أي إطلاق النار على التجمعات السكنية والأراضي الإسرائيلية".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد وجه انتقادات حادة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي أبرم بوساطة واشنطن، مؤكدا أنه "خطأ كبير".

وكتب بن غفير على منصة إكس "وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ كبير" معتبرا أن مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "يجرونه إلى خيارات خاطئة".

واعتبر بن غفير أن الاتفاق غير قابل للتنفيذ وأن الدولة اللبنانية ليست محل ثقة.

وقال: "حزب الله لم يغادر المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، والجيش اللبناني ليست لديه أي وسيلة لفرض ذلك".

كما وجه انتقادا لنتنياهو، متهما إياه بالرضوخ للضغوط الأميركية من أجل التوصل إلى اتفاق.

والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة، توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار بعد محادثات جرت في واشنطن، في خطوة تهدف إلى احتواء المواجهات المستمرة على الجبهة اللبنانية منذ أشهر.