وكتب بن غفير على منصة إكس "وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ كبير" معتبرا أن مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "يجرونه إلى خيارات خاطئة".

واعتبر بن غفير أن الاتفاق غير قابل للتنفيذ وأن الدولة اللبنانية ليست محل ثقة.

وقال: "حزب الله لم يغادر المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، والجيش اللبناني ليست لديه أي وسيلة لفرض ذلك".

كما وجه انتقادا لنتنياهو، متهما إياه بالرضوخ للضغوط الأميركية من أجل التوصل إلى اتفاق.

وذكر في منشوره: "كان ينبغي لرئيس الوزراء أن يقول للرئيس الأميركي : نحن نحبك ونقدرك، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة ومستقلة".

وأضاف: "هناك لحظات يجب أن يعرف المرء فيها كيف يقول لا حتى لرئيس الولايات المتحدة، وعندما لا نفعل ذلك، سنواجه حزب الله في المرة المقبلة وهو أقوى وأكثر خطورة".

والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة، توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار بعد محادثات جرت في واشنطن، في خطوة تهدف إلى احتواء المواجهات المستمرة على الجبهة اللبنانية منذ أشهر.

وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن الاتفاق يشترط الوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، فيما اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات المباشرة لمعالجة القضايا العالقة وبناء الثقة.