وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت قد أعلنت تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب تعرض مبنى الركاب (T1) لهجوم بطائرات مسيّرة أدى إلى أضرار مادية وإصابات بشرية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت الهيئة أنه تم تعليق حركة الطيران بشكل مؤقت، مع تحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.