وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن الاتفاق يشترط الوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، فيما اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات المباشرة لمعالجة القضايا العالقة وبناء الثقة.

ويأتي الإعلان رغم تعثر اتفاق سابق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه الشهر الماضي، إذ استمرت الأعمال القتالية وتواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية منذ مارس الماضي، بينما تربط إيران أي تسوية دائمة بوقف القتال في لبنان إلى جانب التفاهمات الجارية بشأن الملف الإيراني.