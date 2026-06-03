وبحث الشيخ محمد بن زايد وملك المغرب خلال اللقاء، العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.