وأوضحت القيادة، في منشور على منصة إكس: "زعمت إيران اليوم أنها لم تهاجم مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي، وأن الضرر نجم عن صاروخ اعتراضي أميركي. هذا ادعاء باطل تماما".

وأضافت القيادة الأميركية: "شنت إيران هجوما متعمدا ومخططا على مطار الكويت المدني بطائرات مسيرة".

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.

وفجر الأربعاء، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة بعدد من مرافق مطار الكويت، وتسجيل إصابات.

وأضافت: "جرى تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية".

بعد ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الأربعاء، استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب (تي 4)، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.