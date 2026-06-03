وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية البحريني عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.

وشدد على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.