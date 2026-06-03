وقال النعمان في تصريح للعراقية الإخبارية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تشكيل هذه اللجنة بأمر القائد العام للقوات المسلحة، بقرار عراقي خالص، استجابة وتلبية لدعوة المرجعية، وأيضا ما تضمنه البرنامج الوزاري وسياسة الحكومة ونهج رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بحصر السلاح وتوحيد الخطاب الأمني".

وأضاف، أن "اللجنة تشكلت وباشرت أعمالها، وستضع الآليات لدمج وانضمام التشكيلات المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية العراقية".

وأوضح النعمان، أن "كل الأسلحة وكل المعدات سيتم تسليمها إلى اللجنة المركزية وإلى الجهات الأمنية العراقية، وخلال يومين سيتم تسليم جرد كامل إلى اللجنة المركزية التي هي بإشراف وتوجيه ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة".

وبين أن "اللجنة المركزية تضم جهات متعددة منها الدفاع والداخلية، قيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي، وستضع الآلية لإكمال هذه العملية بشكل قياسي ولن تستغرق وقتا طويلا"، مبينا ان " العمل يجري وفق آليات إدارية وقانونية وأيضاً وفق أطر لوجستية وفنية".

وأوضح النعمان، أن "مصطلح فك الارتباط يتضمن أطر إدارية وإعادة هيكلة هذه التشكيلات ضمن الأجهزة الأمنية، وضمان حقوق المقاتلين وإدماجهم مع التشكيلات العسكرية".

ولفت الى أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لديه رؤية اقتصادية لمتطلبات هذه المرحلة"، مشيرا الى ان "اليوم العراق يشهد وضعاً أمنياً مستقراً، وتم القضاء على كل التهديدات الإرهابية".