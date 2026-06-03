وقال المصدر: "لم يتم تحقيق أي تقدم جدي في جولة المحادثات المنعقدة حاليا في واشنطن بين لبنان وإسرائيل".

وأضاف أنه: "لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات، ما جعل الوفد اللبناني يعلن عدم الانتقال إلى أي موضوع آخر".

وأشار إلى أنه "لن يتم الإعلان عن ورقة إعلان نوايا مشتركة بين لبنان وإسرائيل في هذه الجولة من المحادثات".

لكن المصدر أوضح أنه: "إذا وصلت الأفكار والصيغ التي تُطرح إلى اتجاه إيجابي، فقد يصدر بيان مشترك لبناني إسرائيلي حول الجولة الرابعة من المحادثات التي جرت في واشنطن".

ولفت إلى أن "الوفد اللبناني أصرّ خلال جلسة المحادثات على البدء ببند وقف إطلاق النار مدخلا لبحث النقاط الأخرى".

وأفاد المصدر بأنه لا يوجد موعد محدد لاجتماع جديد يبحث المسار الأمني بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر لسكاي نيوز عربية، الأربعاء، بأن لبنان مستعد لإعلان نوايا مع إسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورا في تذليل العقبات بين الجانبين.

وأوضح المصدر أن "لبنان مستعد مجددا لإعلان نوايا مع إسرائيل".

وأضاف المصدر: "واشنطن تلعب دورا في تذليل العقبات أمام وقف إطلاق النار عبر مزيد من الضغط على إسرائيل".

كما رجح "تحقيق خرق في محادثات واشنطن بين لبنان وإسرائيل رغم تناقض الطروحات".