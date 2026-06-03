وتم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.

وشدد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد أن هذا العدوان الإيراني الإرهابي، الذي استهدف أيضا البعثات والمقار الدبلوماسية، يشكل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وتصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين.