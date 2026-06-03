وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند، في بيان صحفي ، إلى "استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت" .

وكشف السند عن استقبال 63 حالة إصابة وإجراء سبع عمليات جراحية كبرى عاجلة ، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تواصل رفع جاهزيتها على مدار الساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم دعما للمخزون الاستراتيجي وتعزيزا للجاهزية الصحية.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت في وقت سابق وفاة شخص وإصابة آخرين وأضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية إثر هجوم إيراني .