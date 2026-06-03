وفي مقابلة بثت الأربعاء، ضمن بودكاست، قال ترامب: "حدث ذلك بالفعل... لم أكن غاضبا، لكنني كنت منزعجا إلى حد ما من استمرار الصراع مع لبنان"، في إشارة إلى المكالمة التي جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية لدفع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل نحو اتفاق شامل يضع حدا للتوترات الأمنية المستمرة على الحدود.

جولة خامسة من المحادثات

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية إحراز تقدم في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين الجانبين، مؤكدة أن المفاوضات تسير على المسارين السياسي والأمني. وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، إن الأطراف تجاوزت إخفاقات عقدين من الزمن وتتجه نحو اتفاق يهدف إلى استعادة السيادة اللبنانية وضمان الأمن الإسرائيلي، كاشفا عن عقد جولة خامسة من المحادثات الأربعاء.

في المقابل، تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن في 17 أبريل وتم تمديده حتى مطلع يوليو.

وبدأت في واشنطن جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط مساع للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وبحسب مصدر لبناني، يتمسك الوفد اللبناني بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، بينما يركز الجانب الإسرائيلي على ملف سلاح حزب الله وحرية التحرك العسكري في مواجهة أي تهديدات محتملة.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة الأولى شهدت نقاشات جدية وتبادلاً للأفكار بين الأطراف الثلاثة، مؤكدا عدم تحقيق اختراق حاسم حتى الآن، مع استمرار الرهان اللبناني على دور ترامب في الدفع نحو تثبيت وقف إطلاق النار.

ويشارك في المحادثات مسؤولون دبلوماسيون وعسكريون من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، في إطار جهود أميركية توصف بأنها الأكثر جدية منذ سنوات لإنهاء المواجهة الممتدة بين البلدين.