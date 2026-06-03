وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قرار استئناف التشغيل جاء عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية أجرتها الجهات المختصة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية للتأكد من جاهزية المبنى لاستقبال الرحلات والمسافرين.

ودعت المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لمعرفة مواعيد رحلاتهم والتأكد من تفاصيل السفر.

وأكدت الهيئة أن سلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى وأنها ستواصل التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

ويأتي ذلك بعد حديث رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية عبد المحسن الفقعان أن المطار سيفتح خلال نصف الساعة إلى الساعة القادمة.

وأضاف في تصريح لقناة الأخبار، أن ذلك يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن الرحلات ستعود كلها مرة أخرى، مضيفاً أنه سيكون هناك بيان للشركة بخصوص ذلك.

وأوضح أن الأمان وسلامة الركاب والطائرات يأتيان في أولوية جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق مطار الكويت وتسجيل إصابات. وأضافت: "جرى تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية".

وفجر الأربعاء، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية.