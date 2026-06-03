وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن بين القتلى أربعة سوريين وفلسطينيين اثنين، سقطوا جراء الضربتين اللتين استهدفتا طريقين في المنطقة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت في وقت سابق بتنفيذ غارتين إسرائيليتين على طريقين في منطقة الحوش، من دون أن تورد في حينه حصيلة نهائية للضحايا.

وأوضحت الوكالة بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق خلدة، كما أغارت على محيط سيارة أخرى على طريق سينيق، من دون تسجيل إصابات.

وفي وقت لاحق، استهدفت مسيّرة سيارة من نوع "رابيد" على أوتوستراد دير الزهراني – حبوش، ما أسفر عن إصابة شخص، بالتزامن مع غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة المعبر في بلدة كفرتبنيت.

كما طالت الهجمات آلية للجيش اللبناني على الطريق نفسه بين دير الزهراني وحبوش، حيث استهدفتها مسيّرة بصاروخ موجّه، وسط معلومات عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الضربات بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أوقفت خططا كانت تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل التزام حزب الله بوقف إطلاق النار.